In sella a un motorino rubato e con merce asportata da un market: 42enne denunciato a Quartu.

Ieri 6 settembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Quartu Sant’Elena hanno denunciato per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio un 42 del luogo, di fatto senza fissa dimora e disoccupato. L’uomo, il primo settembre scorso è stato sorpreso dai militari mentre si trovava in possesso di generi alimentari, rubati dall’ipermercato “Superpan” di via Fiume. Il 42enne è stato fermato e controllato in sella a un motociclo Honda Hornet 600, risultato di provenienza furtiva, in quanto rubato a Quartu Sant’Elena il 23 luglio scorso e sul quale era stata apposta un’altra targa corrispondente ad un altro motociclo. I generi alimentari e il motociclo sono stati restituiti agli aventi diritti.