Corsi di Inglese per Certificazione – Scegli il Tuo Percorso!

Stai cercando di migliorare il tuo inglese e ottenere una certificazione riconosciuta? Offriamo una varietà di corsi di preparazione mirati per soddisfare le tue esigenze. Esami in sede e online…..Prossime sessioni in arrivo!!

1. Corsi Trinity College London

 Inizio Corso: 2 Aprile

 Scadenza Iscrizioni: 23 Marzo

 Esami: Scritto in sede e orale online

 Certificazione: Ufficiale, utile per studio e lavoro

 Preparazione: Con docenti qualificati

2. Corso di Preparazione IELTS

 Inizio Corso: 18 Marzo

 Fine Corso: 17 Aprile

 Esame Ufficiale: 24 Aprile presso la nostra sede

 Certificazione: Riconosciuta a livello mondiale, valida per università e lavoro

 Preparazione: Chat e laboratorio interattivo

3. Corso Language Cert

 Risultati Rapidi: Certifica il tuo inglese in pochi giorni

 Esame: Online con proctoring

 Risultati: Entro 3 giorni lavorativi, certificato in 10 giorni

 Preparazione: 30 ore con chat e laboratorio, ideale per chi ha bisogno di risultati rapidi

Test di Accertamento Gratuito



Scrivi un messaggio WhatsApp al numero +39 351.6031835 invia una mail a [email protected]

