Angelo, bellissimo cucciolo morbidoso cerca una famiglia che lo ami: chi lo adotta?

ADOZIONE DEL CUORE “Se a breve non trova adozione si teme per il suo futuro, Angelo il cucciolo morbidoso e giocherellone cerca una famiglia che lo ami.”

Angelo è un cucciolo di 3 mesi circa nato il 3 marzo con primo vaccino, taglia media max 15 kg, molto affettuoso, giocherellone e morbidoso.

Al momento è sempre con la mamma ma se a breve non trova adozione si teme per il suo futuro e che possa finire in un rifugio.

Angelo si trova nel nuorese ma è adottabile in tutta la Sardegna. Diamo una possibilità di una vita piena di amore ad Angelo, li merita veramente. Contattate Manola Mulliri al 349 339 3374