Andrea Vadilonga a Radio CASTEDDU: “Non solo Sanremo, fateci organizzare le feste patronali”

Andrea Vadilonga a Radio CASTEDDU: “Non solo Sanremo, dateci la possibilità di avere dei protocolli ben precisi per poter di nuovo organizzare le feste patronali e onorare i santi”

Andrea Vadilonga, 30 anni di Monserrato, figlio d’arte e organizzatore di eventi ai microfoni di Radio Casteddu spiega: “Io sono organizzatore di eventi, mi occupo soprattutto dell’organizzazione di feste paesane e di tutto quello che fa parte delle tradizioni. In questi giorni si è parlato tantissimo di Sanremo e una frase che è stata riportata dai TG e dalle stampe ha toccato particolarmente a noi che amiamo le tradizioni e che proteggiamo le feste paesane: “Sanremo non può essere rinviato perché è tradizione”. Quando abbiamo letto questo, ci siamo un po’ risentiti perché abbiamo rivisto tutte quelle immagini di sofferenza che abbiamo provato nell’anno appena passato, anche vedere un santo sopra un camion e non poterlo onorare e toccare, oppure vedere un palco completamente spoglio perché l’artista non si poteva esibire. Stiamo parlando di un comparto che è veramente in sofferenza, io non ce l’ho contro il festival perché questa manifestazione si può fare però date anche a noi la possibilità di ripartire, noi vogliamo ripartire. Sono un impresario artistico, ho una scuderia composta da più di 100 artisti e all’interno del comparto dello spettacolo esistono anche tutti gli operatori che lavorano dietro le quinte che sono veramente in difficoltà.

Vogliamo dire la nostra, visto che si fa Sanremo con il pubblico dateci la possibilità di avere dei protocolli ben precisi per poter nuovamente organizzare le feste patronali e onorare i santi come si deve perché non c’è solo Sanremo.

Non dimentichiamoci che è un comparto completamente fermo che nel 2020 non è stato minimamente preso in considerazione perché siamo a casa più di un anno e mezzo. Per i ristori ci sono dei bandi in corso sia dalle regione che dal governo ma le perdite sono talmente tante che non bastano per tirare avanti”.

Risentite qui l’intervista a Andrea Vadilonga di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU