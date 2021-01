Lina Lunesu a Radio Casteddu: “La Sardegna verso la zona gialla già da domenica”

“La Sardegna verso la zona gialla già da domenica”. L’annuncio a Radio Casteddu da parte di Lina Lunesu, senatrice della Lega. “Ho sentito il viceministro Sileri proprio oggi in commissione Sanità”, ha dichiarato Lunesu, “i dati sono migliorati e c’è una buona possibilità che da domenica che la Sardegna possa tornare in zona gialla. Speriamo che esca dalla zona arancione. Bar e ristoranti chiusi sono una tristezza”.

Sulla crisi di Governo la senatrice vicina a Salvini ha dichiarato che “la nostra linea è quella andare al voto, noi non vogliamo il Conte ter. Lui si è arreso ai numeri e temeva di andare sotto sulla relazione Bonafede. Conte sa cosa fare e vuole un nuovo partito, noi non lo accettiamo. In questo momento di pandemia servivano i provvedimenti che interessano ai cittadini”.

Risentite qui l’intervista a Lina Lunesu del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/708520690033733/

