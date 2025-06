Cambio al vertice del Teatro Lirico di Cagliari: sarà Andrea Cigni il nuovo sovrintendente, succedendo a Nicola Colabianchi. La nomina, appena deliberata e in attesa di conferma ministeriale, segna l’inizio di una nuova fase per il teatro cagliaritano. Cigni, Toscano, classe 1971, arriva da un’esperienza solida alla direzione del Teatro Ponchielli di Cremona. Formatosi al Dams di Bologna, ha costruito la propria carriera con uno sguardo profondamente radicato nella pratica teatrale. Attore e mimo prima ancora che regista, ha vissuto il palcoscenico in ogni sua sfumatura. Le sue prime collaborazioni con grandi maestri come Pier Luigi Pizzi e Giancarlo Cobelli hanno affinato una visione artistica attenta, capace di coniugare estetica e rigore drammaturgico. Cigni porta con sé una sensibilità maturata direttamente sul campo, unita a una comprovata capacità gestionale. Con il suo arrivo, il Teatro Lirico si prepara ad affrontare nuove sfide, puntando su una direzione che unisce competenza artistica e visione strategica.