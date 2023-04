Ancora un incidente sulla 554: Smart si ribalta e una donna finisce in ospedale

Incidente stradale, è l’ottavo in pochi giorni, sulal statale 554 all’altezza di Selargius, in località Is Corrias. Una 35enne di Monserrato è rimasta ferita ed è stata accompagnata in ospedale, in codice giallo, per fortuna non sembra essere in condizioni gravi.

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, si sono scontrate due auto, una Smart guidata dalla donna che si è ribaltata e una Opel guidata da un 64enne di Cagliari. Sulla strada lunghe code e disagi, i soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco.