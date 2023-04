Grave incidente a Villaurbana, auto contro moto: ferito un 29enne

Sabato nero sulle strade della Sardegna, con l’ennesimo incidente avvenuto in serata a Villaurbana, lungo la provinciale che porta a Usellus. Una Kawasaki guidata da un 29enne si è scontrata contro un’auto che ha sua volta si è ribaltata in una cunetta: l’uomo, un 65enne, è rimasto illeso. Ferito il centauro, portato in ospedale al San Martino di Oristano ma per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi.