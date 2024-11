Ancora un compleanno da record a Silanus, 105 candeline per tia Pietrina Niola

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Oramai il secolo di vita scolpito con numeri immersi nella panna montata non fa più notizia tanti sono i traguardi raggiunti a suon di candeline da soffiare nell’Isola dei nuraghi, si guarda oltre e si racconta di chi ha superato il numero 100 e si porta avanti rispetto a chi è indietro di qualche anno. Ecco, allora, che a Silanus spunta una super cittadina, omaggiata due giorni fa con auguri e doni speciali. Per lei la visita del sindaco a nome di tutta la comunità, Gian Pietro Arca si è presentato con un bel mazzo di fiori, con il quale poi Pietrina si è messa in posa per la foto di rito, e una poesia scritta da Tore cappai.

“Questa donna dal grande spirito, ancora in forze e incredibilmente lucida, è testimone di un intero secolo di cambiamenti, eventi e grandi trasformazioni, e rappresenta un vero e proprio tesoro per la nostra comunità” ha espresso il Comune.

Ecco i versi a lei dedicati dal concittadino:

“𝐴𝑈𝐺𝑈𝑅𝐼𝑂𝑆 𝐴 𝑇𝐼𝐴 𝑃𝐼𝐸𝑇𝑅𝐼𝑁𝐴 𝑁𝐼𝑂𝐿𝐴

𝑈𝑛𝑢 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑙𝑢 𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏’𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠

𝑡𝑒𝑛𝑒𝑡 𝑠𝑎 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑔ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑎.

𝐿’𝑖𝑑𝑖𝑑𝑒𝑠: 𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑖𝑢 ‘𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑎

𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑖𝑛 𝑛𝑖𝑒𝑑𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠.

𝑃𝑟𝑜 𝑆𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒𝑠𝑎,

𝑢𝑛𝑢 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠.

𝐴 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢 𝑙’𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑎,

𝐷𝑒𝑢 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠.

𝐺𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑔ℎ𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑎 𝑠𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑁𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑐ℎ’𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑜𝑠.

𝑂𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑧𝑜𝑠 𝑒 𝑛𝑒𝑏𝑜𝑑𝑒𝑠,

𝑠𝑖𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑢 𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒,

𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑖 𝑓𝑎𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑆𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠.

𝑆𝑖𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑠𝑢 30 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡’𝐴𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑢 2024

𝑇𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑝𝑎𝑖”.