Anche Cagliari prega per Zeman: l’ex tecnico rossoblù in terapia intensiva dopo un ictus. Un mister a cui tantissimi tifosi sono legati: è stato ricoverato in codice rosso a Roma, già qualche mese fa aveva avuto una ischemia. Le sue condizioni sono gravi: non riesce ad articolare le parole e ha problemi a un arto inferiore. Si è trattato di una ischemia cerebrale per il tecnico che ha 77 anni e che nel 2014 ha allenato il Cagliari.