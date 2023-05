Amarsi a Cagliari, turisti nel giorno più bello: Sant’Efisio e i suoi colori rendono speciale la nostra città. La rendono per un giorno speciale per tutti: per i gruppi folk, i miliziani, i tanti turisti, i ristoratori che fanno affari d’oro dopo anni di magra, per i baristi e i fotografi che possono immortalare momenti come questi. Due turisti capitati forse per caso nel giorno più bello, quello della festa più amata, fanno un selfie sul Largo con nello sfondo il cocchio del Santo e le luci del porto dove le sirene omaggiano il suo passaggio in mezzo a una folla finalmente totalmente libera, dopo gli anni del Covid. Finalmente terminati, perchè quest’anno si festeggia anche la fine della pandemia appena decretata dall’Oms. Niente più mascherine, solo fiori e petali nella classica ramadura davanti al Municipio, dove sindaci e consiglieri regionali ne approfittano per qualche foto ricordo da campagna elettorale e spunta anche lui, Nico Bortis, l’uomo della satira. Cagliari è bella per questo, quando mette il vestito migliore diventa irresistibile.