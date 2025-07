Una tragedia senza fine l’alluvione che ha colpito il Texas ed in particolare la contea di Kerr, dove il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato lo stato di calamità.

Un dramma che, fino a questo momento, ha già portato via più di 88 vite. Questo è quanto riporta il New York Times, facendo riferimento alle fonti ufficiali. E, purtroppo- come preannunciato dal capo della sicurezza pubblica del Texas, Freeman Martin, il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Il sindaco di Kerville, il capolouogo della contea più colpita dalle inondazioni in Texas, ha avvertito in una conferenza stampa che il maltempo previsto nelle prossime ore potrebbe complicare le ricerche dei dispersi. Tra questi, ci sono 10 bambine che erano al campo estivo Camp Mystic, completamente travolto dalle acque del fiume Guadalupe.

E le condizioni meteo non sono destinate a migliorare: il servizio meteorologico ha previsto infatti altre alluvioni nelle Contee di Llano, Buchanan Lake Village e Valley Spring, sempre in Texas.

