Una morte con ancora tante, troppe ombre che non convince gli inquirenti ma soprattutto i familiari di Roberto Cabras, precipitato con la sua auto da una scogliera a Castiadas lo scorso giovedì.

Il Magistrato ha infatti deciso di bloccare i funerali già fissati per domani ore 16 a Quartu Sant’Elena dell’agente immobiliare.

La ex moglie Simona Pili, dopo lo sfogo social in cui mostrava dubbi e perplessità circa le circostanze in cui è morto Cabras, inell’interesse dei due figli minori si è rivolta all’ Associazione VOFS con cui già collaborava come psicologa e si è affidata come legale di fiducia all’avvocato di Bari Gianfrancesco Piscitelli che ha depositato la nomina e chiesto di visionare la salma con la consulenza della nota crominologa Roberta Bruzzone la cui nomina verrà formalizzata domani.