Cantiere per la metro a Cagliari a singhiozzo, Fdi attacca: “A dura prova i nervi degli automobilisti”

Traffico in tilt oggi a Cagliari. Un incidente ha paralizzato la mobilità in zona piazza d’Armi. “Mi stanno arrivando tante segnalazioni sui disagi ormai quotidiani del traffico a Cagliari”, attacca il capogruppo Pd Fabrizio Marcello, “uno di questi: è possibile che una città sia ostaggio dei cantieri e lavori di natura diversa, sono in fila da un’ora nella salita di via Is Mirrionis per viale Merello. Non si vede un vigile a regolare il traffico pieno di furbetti. Chi dobbiamo ringraziare per queste giornate che ormai sono tutte uguali?”

Ma anche la destra in consiglio comunale attacca sulla viabilità. Nel mirino i lavori della metropolitana di superficie dell’Arst. “Ma guarda un po’, è apparso un altro cantiere della Metropolitana. Ecco il gioco dell’anno, aprire nuovi cantieri e non chiudere quelli già aperti”, denuncia Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive, “e quello di Piazza Repubblica continua a mettere a dura prova i nervi (e non solo) di automobilisti e pedoni”.