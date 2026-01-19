In una giornata in cui buona parte del territorio regionale è interessato da un’allerta rossa, in seguito al passaggio del ciclone Henry sulla Sardegna, la Presidente della Regione, Alessandra Todde, si è recata nel Centro Decisioni della Direzione generale della Protezione civile per portare il saluto e il ringraziamento dell’Istituzione a tutte le persone impegnate nelle attività di monitoraggio e coordinamento. Nel corso dell’incontro, la Presidente, insieme all’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, e al Direttore generale della Protezione Civile, Mauro Merella, ha fatto il punto sulla situazione in atto, sul lavoro delle strutture operative e sulle azioni di coordinamento con i territori interessati. I comuni delle aree coinvolte stanno adottando misure preventive e, ove necessario, hanno attivato i Centri Operativi Comunali, operando in stretto raccordo con la Protezione Civile regionale per garantire il presidio del territorio e assicurare una risposta tempestiva ed efficace. “Il monitoraggio è continuo, il coordinamento è costante e tutte le strutture operative sono pienamente al lavoro”, ha dichiarato la Presidente Todde, che rinnova infine l’invito alla massima responsabilità individuale: seguire esclusivamente i canali ufficiali di informazione, limitare gli spostamenti allo stretto necessario e adottare comportamenti prudenti.