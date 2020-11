Allerta rossa, a Monserrato scuole e parchi chiusi: stop anche ai mercatini all’aperto

Monserrato si blinda contro l’ondata di maltempo prevista tra venerdì 27 e sabato ventotto novembre. Il sindaco Tomaso Locci, dopo l’allerta meteo rossa pubblicata e diramata dalla Protezione Civile regionale, ha firmato l’ordinanza che prebeela sospensione, in via cautelare e a tutela dell’incolumità dei cittadini, del mercato settimanale di piazza Gennargentu e del mercato settimanale di Campagna Amica in via del Redentore, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del parco cittadino, del cimitero, degli impianti sportivi, della biblioteca e dell’asilo nido comunale dalle 17 del 27 sino alle ore 23:59 del ventotto novembre, oltre che del cimitero e del Parco Magico.