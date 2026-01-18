Allerta rossa a Cagliari, il sindaco Zedda chiude tutto per due giorni: dalle scuole all’Università, dai mercati ai parchi: “Se potete non spostatevi”. La città resterà sbarrata per due giorni interi per ridurre al minimo i danni del super ciclone durante l’allerta rossa. Ecco le parole del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, stop anche a tutti gli impianti sportivi: “Allerta meteo rossa per rischio idrogeologico da domani, lunedì 19 gennaio.
A Cagliari, lunedì e martedì, saranno chiusi gli asili, le scuole e l’Università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche.
Invito la popolazione a prestare particolare attenzione, a causa del vento, delle piogge e delle mareggiate previste.
Massima cautela in tutta la città: cercate di evitare le zone costiere e di ridurre al minimo gli spostamenti”, conclude