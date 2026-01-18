Capoterra chiude tutte le scuole per due giorni, a Quartu Milia parte con la chiusura solo lunedì: “Poi rivaluteremo”. Il gran ballo delle ordinanze per la chiusura delle scuole, alunni a casa per due giorni ma al momento non tutti. La Città Metropoiltana potrebbe dire l’ultima parola sui tempi dello stop alle lezioni, si tratta di un’allerta che potrebbe essere prorogata. Ecco le decisioni del sindaco di Capoterra Beniamino Garau, in una città tra le più colpite dalle alluvioni del passato: ”
A seguito delle comunicazioni diffuse nei giorni scorsi e dell’ALLERTA ROSSA diramata dalla Protezione Civile, l’Amministrazione comunale ha adottato specifiche ordinanze a tutela della pubblica incolumità.
È DISPOSTO:
Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado
Lunedì e martedì
Chiusura dei parchi pubblici e dei parchi gioco
Interdizione degli impianti sportivi pubblici e privati
Chiusura del Museo MU.L.A.G. a Su Loi
Chiusura del cimitero comunale
Interdizione al traffico veicolare, alla sosta e al transito pedonale nelle aree del lungomare, in particolare:
• Via Picciau
• Strade fronte mare
• Zona di Frutti d’Oro Primo
Interdizione delle aree verdi, degli spazi all’aperto e delle zone maggiormente esposte a rischio, come indicato nelle ordinanze
SERVIZIO DI IGIENE URBANA
• Martedì: sospensione totale del servizio di raccolta porta a porta e chiusura dell’ecocentro
• Lunedì mattina: il servizio verrà svolto regolarmente solo nelle prime ore, per poi essere interrotto nel corso della mattinata
• Ecocentro chiuso dalla fine della mattinata di lunedì
Le condizioni meteo previste indicano fenomeni intensi e persistenti, con possibili criticità idrogeologiche e costiere.
Si raccomanda la massima prudenza, di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di attenersi rigorosamente alle indicazioni delle autorità competenti.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune.
La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.
Grazie per la collaborazione”.