Allerta meteo, attese pioggia e neve, tra raccomandazioni e avvisi di criticità, si prospetta un “tutto esaurito” nelle cime più alte del cuore della Sardegna. Un richiamo per migliaia di turisti che, almeno una volta all’anno, non vogliono rinunciare a immergersi in scenari mozzafiato caratterizzati da boschi imbiancati e sentieri che richiamano la magia, più suggestiva, della stagione invernale. Ma non è tutto oro quel che luccica: “Non si scherza con l’allerta meteo”.

Due giorni, secondo gli esperti, abbondanti: allerta gialla, ma anche arancione, in alcune zone dell’Isola, da non sottovalutare: piogge intense e nevicate, il pericolo è che, nonostante le previsioni, soprattutto domenica, il Bruncu Spina, e non solo, sia preso d’assalto. Ingorghi, questo principalmente si teme, “un girone dantesco” che, pressoché ogni anno, trasforma il luogo in un imbuto di macchine alle prese con il manto stradale ghiacciato, inesperti automobilisti che, insomma, sottovalutano la situazione.

Massima attenzione, quindi, il consiglio giunge soprattutto dagli abitanti del luogo che raccomandano “di non sottovalutare l’allerta meteo ed evitare di mettersi in viaggio se non dotati dei necessari strumenti come gomme e catene adeguate al clima avverso”.

Foto: Quelli di Bruncuspina.com – Neve e Sci in Sardegna, Francisco C.