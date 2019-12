Allarme vento, mareggiate e temporali: allerta in Sardegna, sos del Comune di Assemini. Il Comune di Assemini sui social avvisa i cittadini: “Il Centro Funzionale Decentrato (CFD) di Protezione Civile ha emanato, in data odierna, un AVVISO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE PER VENTO E MAREGGIATE.

A partire dalle ore 11 di mercoledì 18 dicembre sino alle ore 23.59 di mercoledì 18 dicembre si prevedono precipitazioni a prevalente carattere convettivo sulla Sardegna, con particolare interessamento dei settori orientali e meridionali. Le precipitazioni saranno localmente molto elevate sul settore orientale, ove saranno possibili isolati temporali forti

Una profonda saccatura si estende dal nord atlantico fino all’Europa occidentale e nord africa e, nella serata odierna, andrà isolandosi una struttura ciclonica chiusa sull’Algeria. Nella giornata di domani, mercoledì 18, tale struttura ciclonica si porterà gradualmente dall’Algeria verso nord-est, in direzione del canale di Sardegna e del basso tirreno.

Si raccomanda la massima prudenza

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi d’urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. Evitare i passaggi in sottovie e sottopassi”.