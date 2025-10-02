A fuoco anche le riserve di fieno e l’incendio sarebbe di origine dolosa: nel perimetro del capannone sarebbero stati trovati gli inneschi.

4 aziende colpite in poche settimane, cresce la paura tra chi trascorre le giornate a lavorare la terra e che, dopo anche 12 ore di lavoro, rientra a casa con la speranza di non dover correre nuovamente in campagna e vedere la sua azienda in fiamme: “Oramai viviamo così” spiega un agricoltore a Casteddu Online dopo l’incendio di questa mattina.

Dopo i roghi che hanno distrutto decine di ettari di grano l’estate scorsa, ora l’incubo che attanaglia gli imprenditori agricoli è quello delle strutture prese di mira dagli incendiari.

Ingenti i danni causati dal fuoco questa mattina: il capannone e la provvista di foraggio sono andati in fiamme e solo per fortuna e prontezza dei proprietari, che hanno messo in salvo le macchine agricole, le conseguenze non sono state ancor più drammatiche.

“Non abbiamo idea di chi possa compiere gesti così crudeli, siamo spaventati e ogni notte non andiamo a letto tranquilli”.

Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio che si è sviluppato nella periferia del paese.