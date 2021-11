Alla cagliaritana Francesca Dordei il premio Donna di Scienza Giovani 2021

E’ Francesca Dordei, cagliaritana, 34 anni, laureata in Fisica nucleare, ricercatrice dell’INFN, la giovane scienziata dell’anno in Sardegna. Il premio Donna di Scienza Giovani 2021, istituito per garantire un riconoscimento alle figure femminili che si sono distinte in campo scientifico contribuendo a dare prestigio alla Sardegna, è stato istituito nel 2019 dall’associazione ScienzaSocietàScienza in collaborazione con le Università di Cagliari e di Sassari, l’INAF e l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell’INFN, la sede di Cagliari dell’Istituto di Neuroscienze del CNR e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari.

“Sono felice per questo riconoscimento, che mi riempie di orgoglio prima di tutto per l’appoggio ricevuto da parte del direttore della mia sezione, Alberto Masoni, che mi ha candidata”, dice la neo scienziata dell’anno, che sin da giovanissima vanta prestigiose collaborazioni internazionali. “Un premio arrivato inaspettatamente e di cui condivido profondamente le motivazioni, ovvero sostenere le donne nella scienza. Sono una fortissima sostenitrice dell’uguaglianza di genere nella scienza e sono convinta che la scienza stessa sarebbe arricchita da una uguale rappresentanza maschile e femminile. Ultimo aspetto, altrettanto importante – conclude Francesca Dordei – il premio è destinato a chi opera in Sardegna, e io sono felice di aver fatto esperienza all’estero e di aver poi avuto la possibilità di tornare nella mia terra, per continuare con la ricerca e contribuire a formare nuove generazioni di studenti e studentesse”.

Francesca Dordei, nonostante la giovane età, ha all’attivo oltre 500 pubblicazioni scientifiche, di cui è stata coautrice, e un’attività di ricerca che, iniziata nella collaborazione scientifica dell’esperimento LHCb del CERN su tematiche legate all’asimmetria tra materia e antimateria, si è aperta nel recente passato ad altri settori e a progetti chiave dell’indagine fisica contemporanea, come la ricerca della materia oscura e lo studio delle onde gravitazionali. Dopo il dottorato di ricerca in Germania, viene assunta al Cern di Ginevra, dove ha guidato un gruppo di circa 70 tra ricercatrici e ricercatori provenienti da tutto il mondo, per poi tornare all’INFN di Cagliari, dove collabora anche con il progetto dell’Einstein Telescope. Con tre colleghi ha fondato l’associazione IDeAS (Incontri di Divulgazione e Astrofisica in Sardegna), un progetto che ha l’obiettivo di comunicare la scienza, in particolare fisica e astrofisica, con linguaggio e formule semplici e accessibili a tutti.

“Ho voluto che un evento così importante entrasse come tema principale nelle azioni volte al rispetto e alla parità di genere, che come assessorato stiamo portando avanti – ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità del comune di Cagliari, Rita Dedola – Le pari opportunità passano attraverso l’accesso allo studio e la professionalizzazione delle competenze e questo premio va certamente in quella direzione. Auguro a Francesca Dordei di proseguire con i suoi studi e che la sua attività e i suoi successi possano essere di esempio per tante altre giovani ricercatrici e studiose in campo scientifico ma non solo”. Il premio è dunque uno speciale riconoscimento per le giovani ricercatrici, affinché possano insistere nel lavoro e negli studi superando gli ostacoli legati agli stereotipi di genere.