“La notizia dei licenziamenti collettivi annunciata da Alitalia è un colpo duro per i lavoratori sardi che rischiano di perdere il posto di lavoro. Come Consigliere Regionale, esprimo la mia più totale solidarietà con i lavoratori interessati e chiedo alla Regione Sardegna di intervenire con urgenza per tutelarne i diritti”. Il consigliere regionale Alessandro Sorgia interviene sulla questione: “I lavoratori di Alitalia sono stati sempre protagonisti della storia dell’aviazione italiana e hanno contribuito al successo della compagnia aerea. Non è accettabile che vengano sacrificati sull’altare delle scelte aziendali.

Non possiamo permettere che i lavoratori paghino il prezzo della crisi di Alitalia e che l’uscita dalla cassa integrazione sancisca definitivamente l’uscita dal bacino di riferimento delle assunzioni di Ita Airways, come fu inizialmente garantito.

La Regione Sardegna deve fare tutto ciò che è in suo potere per difendere i posti di lavoro e garantire ai lavoratori sardi un futuro sicuro.

Chiedo al Presidente della Regione e all’Assessore al Lavoro di attivarsi immediatamente per incontrate i rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali e di avviare tutte le procedure necessarie per tutelare i diritti dei lavoratori.

La Regione Sardegna deve essere al fianco dei suoi cittadini e dei lavoratori per garantire loro un futuro dignitoso e sicuro”.