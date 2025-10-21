Cagliari, allarme furti nei negozi, in viale Sant’Avendrace ancora un negozio preso di mira dai ladri: serranda divelta e macelleria violata. È accaduto questa notte, i proprietari all’apertura del negozio hanno trovato l’amara sorpresa. Ingenti i danni anche a causa delle serrature divelte.

Non è il primo caso, già da tempo residenti e commercianti segnalano incursioni dei malviventi durante le ore notturne. Le immagini del sistema di videosorveglianza sono già in mano alle forze dell’ordine alle quali ora spetterà il compito di individuare i responsabili.