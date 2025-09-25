È mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari

Enayat Besharati

La sua amata moglie Farzaneh, i figli Anissa, Neissan Alessandro con la moglie Lesego, e Riccardo con la moglie Sahba e i figli Arianna e Alessio, insieme alla famiglia estesa sparsa in diversi Paesi e alla comunità Bahá’í della Sardegna, annunciano con profonda commozione la sua scomparsa.

Enayat ha vissuto ottant’anni di una vita straordinaria, iniziata in un piccolo villaggio in Iran, proseguita in tre continenti e conclusa a Quartu Sant’Elena. Si è distinto per i suoi meriti professionali come veterinario, dedicandosi con passione alla salute degli animali, sia negli allevamenti che quelli domestici, ricevendo stima e affetto per i suoi servizi. La sua esistenza è stata illuminata da una profonda devozione alla fede Bahá’í, che ha guidato ogni suo gesto. Chi lo ha incontrato lo ricorderà non solo per i suoi traguardi, ma soprattutto per le sue qualità interiori: umiltà, sacrificio, onestà, gentilezza, mitezza, modestia e sincera amicizia. Era una presenza capace di portare serenità e gioia a chi gli stava intorno. Il suo esempio di vita rimarrà vivo nei cuori di familiari, amici e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con lui un tratto di cammino. I funerali si terranno sabato 27 settembre alle ore 10:30 presso il Cimitero San Michele di Cagliari, al colonnato.

