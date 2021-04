Alessandro di Cagliari, paziente Hiv: “Non riesco a vaccinarmi. Aiutatemi”

Alessandro, malato di HIV a Radio CASTEDDU spiega: “Sono in cura al vecchio reparto di malattie infettive del Santissima Trinità, sono un paziente HIV e da un anno, da quando il reparto ospita i pazienti covid, non abbiamo accesso alle visite di routine. Il reparto è chiuso, possiamo recarci in farmacia però dobbiamo spiegare il motivo di entrata alle guardie giurate che non dovrebbero sapere le condizioni dei pazienti.

Oramai è da quasi un anno che sto cercando di razionare i farmaci per andare avanti. Inoltre ho fatto due vaccini contro l’influenza e la polmonite e ho provato a contattare per il vaccino anticovid. Ho chiamato al Policlinico e mi hanno detto che dovevo aspettare la chiamata dal mio ospedale. Ho inviato, il 25 marzo e ieri, delle mail ma non mi hanno risposto; ho chiamato al numero dell’ospedale ma risulta inesistente e io non so più cosa fare”.

