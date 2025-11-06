Anche se il clima di alta tensione vissuto a Cagliari il 1 novembre, in occasione della manifestazione del blocco studentesco, ha ragioni del tutto estranee al clima di guerriglia urbana dei fine settimana della movida cagliaritana, in Consiglio comunale si è colta l’occasione per denunciare il clima di violenza che invade la città con una costanza sempre più allarmante.
“Cagliari deve tornare ad essere una città sicura – scrive su facebook l’ex candidata a sindaco Alessandra Zedda -. Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un aumento preoccupante di episodi di violenza durante manifestazioni, feste ed eventi pubblici. Una deriva che non possiamo ignorare”.
Da qui la richiesta della Zedda, nel suo intervento in Consiglio, “dell’avvio urgente di un piano straordinario per la sicurezza: un’azione coordinata tra Forze dell’Ordine, Polizia Locale ed enti di prevenzione per proteggere la nostra comunità e i nostri giovani.
Cagliari merita rispetto. Cagliari merita protezione. Cagliari merita sicurezza. Agiamo insieme, ora”.