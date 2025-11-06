Quartucciu – Rimosse 15 auto abbandonate per contrastare il degrado ambientale: operazione da parte della Polizia Locale, che nei giorni scorsi ha portato a termine un’importante operazione volta alla rimozione di veicoli in stato di abbandono. In totale sono 15 le auto rimosse, tra cui 3 veicoli bruciati e diversi mezzi lasciati in sosta da anni nel centro abitato e nel territorio extraurbano.

Emblematico il caso di via Salvo D’Acquisto, dove gli agenti hanno individuato tre autovetture abbandonate da oltre dieci anni. Dopo un’accurata attività di verifica amministrativa e di accertamento della proprietà, la Polizia Locale è riuscita a ottenere la rimozione dei mezzi, restituendo decoro e sicurezza alla zona.

Un altro intervento significativo ha riguardato le auto abbandonate all’interno della viabilità del centro commerciale “Le Vele”: si trattava di quattro autoveicoli, alcuni ormai privi di ruote e di varie parti di carrozzeria, che stavano diventando vere e proprie discariche a cielo aperto.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di bonifica e tutela ambientale del territorio comunale, volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono di veicoli su suolo pubblico, spesso fonte di degrado e potenziale pericolo per la sicurezza urbana.

Dal comando si sottolinea come “non sia sempre semplice procedere alla rimozione di un veicolo abbandonato sulla pubblica via. Esistono diversi passaggi amministrativi e notifiche obbligatorie che rendono il procedimento complesso e talvolta lungo. Tuttavia, con determinazione e costanza, il Corpo proseguirà nell’attività di controllo e rimozione di ogni mezzo abbandonato.”

Si ricorda inoltre che l’abbandono di veicoli sulla pubblica via costituisce un illecito amministrativo e può comportare sanzioni pecuniarie molto elevate, oltre a possibili responsabilità di natura penale in caso di danni ambientali o situazioni di pericolo.

Il Comandante della Polizia Locale, Fabio Carboni, in concerto con l’Amministrazione comunale, dichiara di rivolgere il proprio impegno alla tutela del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini, continuando a operare con costanza “per restituire gli spazi pubblici alla collettività”.

Il Comandante esprime inoltre un sentito ringraziamento agli agenti di Polizia Locale per il prezioso lavoro svolto quotidianamente, con professionalità e dedizione, a servizio della comunità e del territorio.