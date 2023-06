Alessandra, in lotta contro cancro e malasanità: “Aghi per la chemio inadatti e dolorosi all’Oncologico di Cagliari”

Non basta dover combattere contro un maledetto tumore che sembrava sconfitto da 17 anni ma che, invece, si ripresenta in modo molto più aggressivo, colpendo il seno e le ossa. No, a Cagliari chi è seguito all’Oncologico deve fare i conti anche, purtroppo, con altri dolori, non legati alla malattia ma alla situazione di caos tra le corsie e i reparti. Soprattutto quello del day hospital, ben conosciuto dalla sessantaseienne Alessandra Atzori. Una volta alla settimana deve fare la terapia, cioè la chemio, ed è sempre un’odissea: “Sono passata da una cura iniziale con pastiglie alle classiche infusioni. Come tanti altri pazienti ho un serbatoio, il ‘port’, che serve per prelievi e infusioni di medicinale. Per utilizzarla al meglio vanno inseriti aghi molto costosi, 90 euro l’uno. Ultimamente non ci sono più e gli infermieri sono costretti a usarne di diversi, non adatti e che provocano un fortissimo dolore. Mi sono proposta di acquistare gli aghi adatti, ma la spesa è troppo elevata”, afferma. E, in un sistema pubblico quale è il servizio sanitario nazionale italiano, un fatto simile non solo non deve succedere ma non dovrebbe esserci nemmeno la necessità di pensare a un’idea simile.

“Medici e infermieri sono gentilissimi e disponibili ma lamentano, per primi, che manca il materiale essenziale, inclusi i cerotti”, prosegue la Atzori. “Anche noi pazienti facciamo ormai i salti mortali, non parliamo delle attese in day hospital. Prima ti bastavano due ore, ora almeno quattro perchè anche lì il personale è stato ridotto all’osso. Se prima c’erano dieci medici, ora ce ne sono al massimo tre o quattro”. E, in attesa che il mondo della politica decida il da farsi sull’Oncologico, si può solo continuare a soffrire. “E a stressarsi, cioè vivere qualcosa che fa malissimo a noi malati che speriamo ogni giorno di sopravvivere al tumore in attesa di cure nuove, moderne e più efficaci”.