Barumini e Sanluri unite nel segno della promozione delle bellezze archeologiche e culturali: inaugurato lo spazio promozionale

Barumini e Sanluri unite all’insegna della promozione territoriale e delle bellezze storiche e archeologiche dei loro territori. È stato inaugurato oggi al Centro Giovanni Lilliu di Barumini il nuovo corner dedicato proprio a Sanluri che per i prossimi mesi sarà ospitato nell’area espositiva dedicata a Professor Lilliu. L’appuntamento si inserisce nel percorso attivato dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura che ha previsto di destinare uno spazio del Centro culturale agli altri Comuni del territorio che con Barumini hanno attivato un percorso di promozione e collaborazione.

CORNER. Al centro dell’esposizione c’è il famoso Castello di Sanluri che fu simbolo Aragonese e che viene raccontato a Barumini attraverso una serie di pannelli introduttivi e suggestivi scatti che lo raffigurano in tutta la sua maestosità e angolature raccontandone la struttura e le collezioni custodite al suo interno. Nello spazio espositivo è presente un carteggio che riporta le antiche lettere di Gabriele D’Annunzio al visconte. Sono solo alcune delle bellezze che da oggi si possono ammirare nello spazio dedicato e che permette ancora una volta di raccontare il territorio alle decine di migliaia di turisti e curiosi che continuano a scegliere Barumini come tappa centrale del loro percorso di visita in Sardegna, confermando il paese della Marmilla come un punto di rifermento del turismo archeologico-culturale dell’isola grazie anche al suo sito più celebre, Su Nuraxi, dal 1997 patrimonio dell’umanità Unesco.

FONDAZIONE E COMUNE. “Dopo l’ottimo successo del primo appuntamento con il Santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, prosegue il progetto voluto dalla Fondazione per rafforzare una rete di collaborazioni con i Comuni del nostro territorio e di tutta la Sardegna – sottolinea all’inaugurazione Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura – ancora una volta emerge il messaggio che l’archeologia e la storia nuragica rappresentano un importante filo conduttore che unisce tutta la nostra isola. Anche per questo dobbiamo continuare a creare per i turisti un’offerta sempre più integrata”. Sulla stessa idea è il primo cittadino di Barumini, Michele Zucca: “Avvicinare Barumini a Sanluri significa accorciare la distanza tra le varie comunità locali all’insegna di un nuovo sistema di relazioni in grado di attirare sempre più flussi turistici nei nostri territori – sottolinea – si tratta di sinergie che possono dare ai turisti nuove opportunità di conoscere la nostra isola”.

COLLABORAZIONE. Durante l’inaugurazione è stata siglata anche la convenzione tra Barumini e Sanluri che permetterà ai visitatori dei siti delle due cittadine di avere una tariffa d’ingresso condivisa. “Non esistono campanili nella promozione della destinazione turistica e della cultura. Da soli non bastiamo e la collaborazione in questo è fondamentale – dice portando i suoi saluti all’inaugurazione il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi – questa collaborazione rappresenta una grande opportunità per rilanciare un’offerta turistica integrata tra le nostre comunità locali”. Presenti all’inaugurazione anche i componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Barumini Sistema Cultura, Salvatore Bellisai e Caterina Lilliu, con il segretario generale, Tonino Chironi.