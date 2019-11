Alberghiero di Monserrato, i topi ballano nei laboratori di cucina: stupenti pronti alla clamorosa protesta

Alberghiero Gramsci di Monserrato, i topi ballano nei laboratori di cucina: stupenti pronti alla clamorosa protesta. “Lunedì e martedì ci riuniremo all’ingresso della scuola muniti di cartelloni per scioperare insieme contro i topi, sono stati trovati escrementi di topi nei laboratori di cucina, l’igiene in una scuola è molto importante, ma penso che in una scuola alberghiera, dove avviene la preparazione dei cibi debba essere ancora più importante”: così i ragazzi dell’Alberghiero protestano nuovamente per la presenza dei ratti in una scuola così importante, dove l’igiene deve essere la prima regola.

“Non si può fare scuola in queste condzioni- afferma Chiara, un’altra alunna dell’Alberghiero di Monserrato- una parte delle cucine sono ancora chiuse perchè sono stati trovati escrementi di topo. Abbiamo visto topi morti nei bagni e il mestolame di cucina rosicchiato. Questo video è stato girato lo scorso 11 novembre”…..E la presenza dei topi nel cortile sembra davvero inequivocabile.