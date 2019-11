 Tutti insieme a Cagliari per la Lila Walking, la marcia solidale per la lotta contro l’Aids

Tutti insieme a Cagliari per la Lila Walking, la marcia solidale di LILA Cagliari in occasione della giornata mondiale di lotta all’aids.

La marcia è partita da Piazza Garibaldi alle 18 con arrivo al Bastione. Un modo per mantenere viva la memoria delle migliaia di persone morte nel mondo e delle tante conosciute dalla nostra associazione in questi lunghi anni di lotta all’aids. LILA Cagliari mantiene viva la memoria e il ricordo del passato con un forte slancio verso il futuro. Il Bastione verrà illuminato di rosso come segno di solidarietà.

La World AIDS Day 2019, giornata mondiale per la lotta all’AIDS, coincide nel nostro paese con un importante passo in avanti per la storia dell’HIV. Lo scorso 12 novembre le principali comunità scientifiche italiane di studio e ricerca sull’HIV, SIMIT e ICAR, riunite con associazioni e community, hanno finalmente riconosciuto in via ufficiale la validità del principio U=U, Undetectable=Untrasmittable, ossia non rilevabile=non trasmissibile. Si tratta della rivoluzionaria evidenza scientifica secondo la quale una persona con HIV in terapia efficace e viremia non rilevabile, non trasmette il virus. Ripartiamo da qui.