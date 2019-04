“Al cup dell’Assl ho aiutato tantissimi malati sardi, ora che sono disoccupata chi mi darà una mano?”

Michela Pau, 36enne di Cagliari, non ha più il contratto da mille euro al mese per prenotare, confermare e eliminare i tantissimi appuntamenti con i medici dei sardi: “Un doppio dramma, io non ho più un lavoro e tanti pazienti non potranno essere aiutati. Ogni giorno il flusso delle telefonate era continuo”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA