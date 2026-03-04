Aiuti al mercato di San Benedetto e ai fiorai, il Comune investe 300mila euro contro la crisi.

Il Comune di Cagliari stanzia 300mila euro a sostegno degli operatori del mercato di San Benedetto e dei fiorai cittadini. È quanto previsto dall’ultima delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Carlo Serra.

Il provvedimento introduce un contributo una tantum destinato ai concessionari del mercato civico di San Benedetto, attualmente trasferito nella struttura temporanea di San Benedetto-Piazza Nazzari, comprendendo sia gli operatori del mercato coperto e scoperto sia i concessionari esterni. La misura riguarda inoltre i fiorai che operano in prossimità dei cimiteri cittadini.

L’obiettivo è quello di abbattere parte del canone di concessione relativo ad alcune mensilità degli anni 2025 e 2026, offrendo un sostegno concreto in una fase particolarmente delicata. Da un lato, infatti, gli operatori del mercato stanno affrontando le difficoltà legate al trasferimento temporaneo; dall’altro, il comparto dei fiori risente di una crisi generalizzata che ha inciso sulle vendite, soprattutto nelle aree vicine ai cimiteri.

Le risorse, per un totale di 300mila euro, provengono dal finanziamento concesso dalla Regione Sardegna attraverso la legge regionale 24/2025 (Assestamento di bilancio) a favore del Comune.

ll mercato di San Benedetto, in particolare, costituisce uno dei poli commerciali più rilevanti di Cagliari e un punto di riferimento quotidiano per cittadini e visitatori.

Con questa delibera la Giunta punta dunque a contenere l’impatto economico della fase di transizione e a garantire continuità alle attività, in attesa del completamento del percorso di riqualificazione e del ritorno alla piena operatività nella sede definitiva.