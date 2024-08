Agosto a Palazzo Doglio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Palazzo Doglio è pronto a offrire un’estate all’insegna del relax e del divertimento, con un calendario ricco di appuntamenti. Ad agosto, la corte si trasformerà in un palcoscenico all’aperto dove musica, magia e deliziose grigliate sotto le stelle accompagneranno gli ospiti nelle serate estive.

Ogni giovedì sera sarà speciale con “Musica in Corte”. A partire dalle 19.30, la corte risuonerà con il sound di un artista diverso, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Giovedì 1 agosto, il DJ Riccardo Espis animerà la corte con il suo sound, mentre giovedì 8 agosto sarà la volta del sax e della voce di Mary Grace, che creeranno un ambiente vibrante. Queste serate saranno l’occasione perfetta per trascorrere del tempo all’insegna della buona musica e della compagnia, rilassandosi e divertendosi in un ambiente elegante e suggestivo.

Gli appuntamenti proseguiranno con un evento magico in occasione della notte di San Lorenzo. Sabato 10 agosto, dalle 20:00 alle 22:30, la corte si trasformerà in un’oasi incantata con musica dal vivo e un’atmosfera frizzante. La cornice giusta per gustare una deliziosa cena ed ammirarelo spettacolo delle stelle cadenti durante la notte più magica.

Mercoledì 14 agosto, a partire dalle 19:30, la corte si animerà con musica live, voce e sax, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Alle 20:00 inizierà un imperdibile grigliata a base di pesce, perfetta per gustare una cena indimenticabile sotto le stelle. Sarà un’occasione unica per godere di piatti prelibati in una cornice affascinante.

Palazzo Doglio aspetta tutti per un’estate di musica, magia e delizie culinarie sotto le stelle.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 070 6464154 o inviare un’e-mail a [email protected].

È inoltre possibile prenotare un tavolo all’Osteria del Forte direttamente tramite il sito web cliccando sul bottone in alto a destra al seguente link: https://www.palazzodoglio.com/hotel-con-ristoranti-cagliari/osteria-del-forte/