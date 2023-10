Aggredita dai bulli in un bar della Sardegna per il suo aspetto fisico: “Questa è violenza gratuita, sono sotto choc”

È stata aggredita dai bulli di un bar del centro Sardegna. Vecchie conoscenze che l’hanno offesa, in locale, con commenti sessisti. La vittima è Marta Lucia Loi, 33 anni, terapista della riabilitazione psichiatrica. Lei difende i titolari e difende il suo territorio, abitato prevalentemente da persone perbene. Purtroppo, però, l’altro giorno si è imbattuta in una minoranza aggressiva. E ha raccontato l’episodio su Facebook: “Stanotte sono uscita nel Guilcier, il mio territorio”, racconta, “ad un certo punto della mia serata, mentre mi trovavo con belle persone e simpatiche conoscenze, sono stata circondata da un gruppo di persone. Questo gruppo di persone, con cui non ho niente a che fare, con invadenza si è introdotto nei miei discorsi asserendo con parole poco eleganti che io non ero meritevole di stare nel locale in quanto esteticamente riprovevole, utilizzando le frasi del calibro: “una così non ha bisogno dello spray al peperoncino, perché se esce in strada non se la c**da nessuno”. Non contenta dei pesanti attacchi gratuiti e fuori luogo, queste persone circondano me e i miei amici, facendomi il verso e continuando a sindacare su tutto quello che di brutto c’è nel mio volto e consigliano alle persone che stavano con me, di allontanarsi da me in quanto “troppo brutta e macchillotta” per godere della compagnia di qualsiasi persona esistente al mondo e che non ero degna di stare in quel locale”.

Il racconto della trentatreenne prosegue con altri dettagli e amare considerazioni: “Ora, ammesso e non concesso, che i criteri di inclusione in una società siano dettati dal gradimento di queste persone, diciamo che hanno toccato delle corde molto importanti per me. In quanto, fin da piccola, ho subito dei grossi episodi di bullismo legati alla mia estetica e ho un vissuto di colpa per non aver ricoperto dei canoni estetici standard. Ma ora dico, davvero, nel Guilcier, è concesso che ci siano persone che si sentono in diritto di dire a un’altra di non stare dentro un locale perché non ha un aspetto estetico gradevole?”, chiede la Loi. “E credetemi, io oggi sono sotto choc per questo. Perché questa è violenza gratuita, è bullismo, è patriarcato. E non per eccesso di fragilità, ma perché penso che sul mio territorio, che io amo e su cui voglio lavorare, ci siano persone che pensano che chi non è esteticamente gradevole non meriti stima e rispetto. E a me questa cosa spaventa assai. È davvero questo il mondo ed il Guilcier in cui vogliamo far crescere le generazioni future?”.