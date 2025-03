Affari Tuoi regala 40 mila euro a Mariagrazia di Sorso: accetta l’offerta al posto del suo pacco, tra lacrime di gioia e sorrisi l’operatrice sanitaria porta a casa una bella cifra.

Serata fortunata per la Sardegna, oggi protagonista del programma in onda su Rai 1 che mette in palio regali in denaro ai concorrenti in gara. La fortuna, alla fine, è l’unica vera protagonista che decide la sorte della partita, la casualità dei numeri abbinata alle regioni dello stivale tengono con il fiato sospeso sino alla fine. E Mariagrazia non si è fatta tentare dall’emozione e dalla curiosità di aprire il suo pacco, ha accettato l’importante cifra che, forse, sarebbe potuta lievitare considerando che il premio più alto, 300 mila euro, è stato conservato sino all’ultimo. Ma non importa: la donna, accompagnata dal papà, ha esultato per il premio conquistato e per la bella esperienza vissuta che le ha permesso di conoscere tante persone e trascorrere diverse settimane in allegria tra i banchi di Affari Tuoi.