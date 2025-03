“Abbiamo un obiettivo generale in tutta la città: eliminare i parcheggi dalle strade e spostarli nei parcheggi in struttura, restituendo gli spazi urbani ai cittadini. È ciò che avviene nelle città che hanno avviato una transizione verso una mobilità più sostenibile”, ha dichiarato l’assessore alla mobilità, Yuri Marcialis, rispondendo all’interrogazione del consigliere Onnis riguardo le criticità dei parcheggi nel quartiere San Benedetto-Alenixedda. Marcialis ha ribadito che l’amministrazione sta lavorando per incentivare l’uso dei parcheggi in struttura. “Abbiamo da poco incontrato la Parkar, ragionando su un aumento delle quote destinate ai residenti, in particolare per quanto riguarda i parcheggi sotto il Parco della Musica, attualmente sottoutilizzati dall’utenza commerciale”, ha aggiunto l’assessore. Inoltre, quote riservate ai residenti verranno previste anche nel nuovo parcheggio che aprirà all’angolo di via Sant’Alenixedda. L’interrogazione di Onnis aveva sottolineato la necessità di una rimodulazione urgente dei divieti di sosta e del piano parcheggi di superficie, evidenziando l’importanza di garantire nuove quote di parcheggi in struttura per i residenti. La questione è diventata ancora più urgente dopo il trasferimento del mercato, che ha reso indisponibili i parcheggi dell’anello interno della vecchia struttura. Per quanto riguarda la sosta su strada vicino al Parco della Musica, l’amministrazione sta valutando la possibilità di permetterla a tutti in determinati orari. Nei parcheggi in struttura, invece, verrà introdotto un sistema di overbooking: “I residenti avranno sempre garantito un posto, ma non necessariamente lo stesso stallo prestabilito. Questo sistema assicura maggiore fruibilità per chi si reca al mercato nelle ore di punta, senza penalizzare chi vive in zona”, ha concluso Marcialis.