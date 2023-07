Afa estrema e condizionatori in tilt al Policlinico di Monserrato: “Pazienti fragili a rischio, ho paura per mio fratello”

Afa estrema e condizionatori in tilt al Policlinico di Monserrato: “Paura e rischi per i malti più fragili”. La denuncia è di Alessandra M. sorella di un paziente ricoverato nel reparto di Medicina Interna del Policlinico di Monserrato.

E denuncia “la grave situazione determinata dal guasto dell’impianto di condizionamento che da diversi giorni è completamente fuori uso. Qua si sta con le finestre aperte e 31 gradi in camera, con grave pericolo per la salute dei malati e notevoli disagi per il personale che eroicamente continua a svolgere il proprio lavoro con dedizione in condizioni davvero insopportabili. Il problema è già stato segnalato attraverso l’ufficio Urp competente, ma non ha ancora risolto nulla e sembrerebbe che una soluzione non sia prevista”.

Dall’ospedale ammettono il guasto, causato dalla notevole pressione sull’impianto di climatizzazione, che sta causando disagi a macchia di leopardo nei vari reparti della struttura. I tecnici sono al lavoro per risolver e il problema. Quando? “Forse già oggi”.