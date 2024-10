Aeroitalia, la beffa per un ragazzo sardo in arrivo a Cagliari da Ginevra: “Tariffe quasi raddoppiate dall’anno scorso”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aeroitalia, la beffa per un ragazzo sardo in arrivo da Ginevra: “Tariffe quasi raddoppiate dall’anno scorso”. Altro che continuità territoriale, nell’era della giunta Todde i prezzi aumentano vertiginosamente. La testimonianza di Luisa Bertoncini a Casteddu Online: un giovane sardo dalla Svizzera spenderà per rientrare a casa quest’anno 418 euro contro i 224 dell’anno scorso, facendo i biglietti con ben due mesi di anticipo. La donna chiede alla Regione di vigilare: “Salve Assessore, qualche suo collaboratore le ha per caso detto quanto costa a un ragazzo sardo, che lavora a Ginevra, arrivare per le feste di Natale a Cagliari dai propri genitori, senza continuità territoriale e senza piú ITA Airways?

Scegliendo i giorni e le combinazioni piú convenienti, prenotando 50 giorni prima, la risposta é Ginevra-Fiumicino A/R con ITA Airways €143,77 + Fiumicino-Elmas con la mitica Aeroitalia A/R €274,98. Totale €418,75.

Lo scorso natale biglietto unico con ITA Airways, Ginevra-Elmas (A/R, con scalo a Fiumicino) €224,53.

Non oso pensare quali costi la nostra famiglia “sarda” avrebbe dovuto affrontare se non avesse avuto la possibilità di fare i biglietti con tanto anticipo e flessibilità di date.

Spero che l’amministrazione regionale si renda conto del danno economico causato e provveda ad effettuare dei correttivi”, conclude nella sua lettera aperta Luisa Bertoncini.