Aeroitalia annuncia la partnership con Delta Air Lines, Air France e KLM per potenziare i collegamenti da e per l’Italia

Aeroitalia è lieta di annunciare la sottoscrizione di una partnership con Delta Air Lines, Air France e KLM, tre tra i principali vettori internazionali, che insieme offrono una rete globale di oltre 600 destinazioni in più di 100 Paesi.



L’accordo, formalizzato sotto forma di Interline Agreement con Prorata Speciale Multilaterale, entrera ̀̀ in vigore a partire da oggi 1° luglio 2025.



Grazie a questa sinergia, i passeggeri potranno prenotare in modo semplice e veloce attraverso le proprie agenzie di viaggio accedendo a nuove opzioni di connessione tra la rete globale dei tre vettori e le destinazioni servite da Aeroitalia. I viaggiatori potranno cosı̀ usufruire di collegamenti frequenti e facilitati tramite gli hub italiani di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate verso destinazioni in Sicilia, come Catania, Comiso e Palermo, e in Sardegna, come Cagliari e Olbia.