Aerei, la denuncia di Cappellacci: “Niente biglietti on line nelle 3 ore precedenti il volo per le rotte in continuità territoriale della Sardegna”

Spostarsi per i sardi continua ad essere troppo spesso un problema. “Niente biglietti on line nelle 3 ore precedenti il volo per le rotte in continuità territoriale della Sardegna con Aeroitalia”. È la denuncia di Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento insularità di Forza Italia su suo profilo Instagram. Cappellacci ha fatto un test direttamente e conferma che, una volta arrivato all’aeroporto, ha potuto acquistare il biglietto in loco. “La beffa è doppia perché l’acquisto all’aeroporto determina una commissione di 20 euro. Posso solo pensare ad una persona che vive fuori Cagliari, per esempio ad Oristano, e che in questo caso avrebbe dovuto rinunciare. Questa è la continuità con la compagnia selezionata con il bando della Giunta Todde, che continua a dire che va tutto bene”.