“Aerei in Sardegna, la crisi è colpa dei burocrati europei: ora Bruxelles ci ascolti”

“Ora l’Unione Europea ascolti la Sardegna”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, interviene sulla questione continuità territoriale aerea. “Come sosteniamo da sempre- prosegue Cappellacci- il confronto con Bruxelles deve avvenire sul piano politico perché le norme comunitarie vigenti prevedono già tutto ciò che è necessario per varare un modello adeguato al diritto alla mobilità dei sardi e a creare un vero e proprio ‘ponte’ aereo per le persone e per le merci che colleghi i territori. L’ostacolo è rappresentato dalle interpretazioni restrittive dei burocrati europei, che tradiscono le stesse disposizioni UE. L’articolo 16 del Regolamento 1008/2008 – ricorda Cappellacci- fa espresso riferimento allo sviluppo economico-sociale della Regione interessata e alla ‘possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati’. La Sardegna è un’isola e non dovrebbero essere necessarie spiegazioni complicate. Con questo quadro si deve pretendere il ripristino della tariffa unica che noi varammo nel 2013 e che estendeva gli sconti anche agli emigrati sardi e ai non residenti, portando il giusto riequilibrio anche per le imprese, che potevano così rivolgersi ad un mercato non più limitato ai soli abitanti dell’isola. Questa conquista rappresenta per noi il punto da cui ripartire e impostare una battaglia unitaria che veda lo schieramento di tutti i livelli istituzionali. Con uguale determinazione è necessario portare avanti la battaglia sulla continuità marittima – ha concluso Cappellacci-, con una vera e propria rivoluzione: quel passaggio delle funzioni e delle risorse dallo Stato alla Sardegna che è già messo nero su bianco nella proposta di legge che abbiamo presentato il giorno dell’insediamento della Camera”.