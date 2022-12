Quartu, 1750 percettori del reddito di cittadinanza al lavoro: “Copriranno almeno 8 ore alla settimana”

Via ufficiale, a Quartu, ai 14 progetti per i 1748 beneficiari del reddito di cittadinanza che possono lavorare e svolgere servizi utili alla collettività. Le associazioni hanno risposto numerose alla manifestazione di interesse, indetta dal Comune, per la gestione dei progetti. Si è svolto oggi nell’ex convento dei Cappuccini l’incontro pubblico con le associazioni del terzo settore interessate all’attivazione dei progetti di pubblica utilità a favore dei percettori del reddito di cittadinanza come . Un incontro di natura tecnico-gestionale, organizzato dal settore delle politiche sociali del Comune di Quartu. Alla riunione, molto partecipata da parte delle associazioni del territorio, hanno partecipato l’assessore Marco Camboni, la dirigente del settore Lorena Cordeddu e i funzionari dell’assistenza tecnica nell’ambito PLUS Quartu-Parteolla, che hanno illustrato ai presenti le caratteristiche dell’ avviso e più in generale la natura e la finalità dei Puc. “È stato un incontro molto partecipato”, commenta Camboni. “Le associazioni sono accorse numerosissime, oltre qualunque aspettativa, indice del grande interesse suscitato dai Puc e del potenziale di restituzione che queste misure sono in grado di liberare proprio grazie alla collaborazione con i soggetti del terzo settore”.

“I presenti hanno ricevuto delle ulteriori informazioni riguardo i 14 progetti deliberati dall’amministrazione, ma non solo. Abbiamo dato spazio alla loro capacità di proposta: se le associazioni presenteranno progetti che avranno caratteristiche differenti da quelle che abbiamo individuato noi le accoglieremo, purché siano presenti le finalità specifiche dell’utilità pubblica e vengano osservati i vari profili normativi” A Quartu Sant’Elena sono 2914 i percettori, di cui 1748 potenziali destinatari effettivi delle misure dei progetti. Sono invece esentati ad esempio i soggetti con incarichi di cura, quelli con disabilità, gli anziani, coloro i quali già impegnati in percorsi formativi) “Le associazioni che vorranno confermare il loro interesse all’inserimento dei percettori di reddito nei loro percorsi dovranno anche indicare quante persone verranno impiegate. Lo scopo”, conclude l’assessore, “è integrare le persone nelle comunità e dar loro nuove opportunità, valorizzando le loro skills personali”. I Puc sono attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del sussidio statale e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività, attraverso attività svolte in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. L’attivazione dei Puc è prevista all’interno dei “patti per il lavoro” o “patti per l’inclusione sociale” che vengono sottoscritti dai beneficiari all’interno dei centri per l’impiego o presso i servizi sociali comunali e che prevedono in cambio all’erogazione del reddito di cittadinanza la partecipazione ad attività che possono essere di servizio alla comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri tipi di impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Le attività previste nell’ambito dei progetti non possono in alcun modo essere assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività contemplate nello specifico nel patto per il lavoro o nel patto per l’inclusione sociale, che il beneficiario è tenuto a prestare e che pertanto non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. Le attività previste dai progetti possono avere differenti durate, a seconda delle caratteristiche e degli obiettivi dei progetti stessi. Il beneficiario del reddito di cittadinanza aderente al Puc è chiamato ad un impegno di almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a seguito di accordo tra le parti, per un massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabili al rinnovo del diritto al beneficio del sussidio. I Puc per i beneficiari rappresentano, oltre ad un obbligo, anche un’occasione di inclusione e crescita in quanto i progetti saranno strutturati in coerenza con le loro competenze professionali, con quelle acquisite in altri contesti e in base agli interessi e alle attitudini e propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti nel centro per l’impiego o nel servizio sociale professionale del Comune di Quartu.