Adozione di coppia per 2 fratellini in pericolo di vita: appello a Radio Zampetta Sarda

RADIO ZAMPETTA SARDA; ADOZIONE DI COPPIA PER DUE FRATELLINI IN PERICOLO DI VITA.

Cagliari, Lillo e Milo sono gli ultimi fratellini di una cucciolata di 6 gattini che cercano casetta.

Purtroppo la loro mamma è stata investita, e grazie all’ aiuto di Valentina sono cresciuti bene, ma vivono in un giardino che da alla strada.

Oltre al pericolo di essere investiti, purtroppo rischiano di essere sbranati dai cani che i padroni lasciano sguinzagliati, a pagarne le conseguenze è stato un giovane gattino del quartiere una settimana fa.

Noi desideriamo regalare a questi micini una lunga vita serena, ci date una mano con le condivisioni?

Aprite I vostri cuori, Lillo è Milo hanno 4 mesi e mezzo, sono bellissimi, per qualsiasi info contattate il +39 349 275 9411

Vi chiediamo adozioni responsabili.

