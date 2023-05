Adotta un cane dal canile di Cagliari: Ikea, chiacchierone di 6 mesi

Ikea è un cucciolo maschio di circa 6 mesi di taglia media molto contenuta (pesa circa 10 kg), trovato in uno scatolone nel quartiere di S. Elia insieme ad altri 8 fratelli. Ikea è sempre stato il più timido della cucciolata, al suo arrivo si nascondeva dietro la cuccia ed evitava di interagire con gli operatori che si occupavano di loro mentre gli altri fratelli erano decisamente più estroversi e socievoli. Crescendo Ikea ha instaurato un buon rapporto con gli operatori che si occupano quotidianamente di lui, ma di base resta un cucciolo timido ed insicuro. Ikea cerca l’interazione e accetta le coccole solo dalle persone con cui è in confidenza, con gli altri evita di avvicinarsi. Ikea è un gran chiacchierone e saluta con forti abbai gli operatori che lo accompagnano in passeggiata verso le aree sgambamento, abbaia per chiedere attenzione e anche durante un gioco concitato. Ikea non sa ancora andare al guinzaglio, i posti nuovi lo mettono a disagio e necessita di fare le nuove esperienze con la giusta progressione. La vita limitata del canile non gli è certo di aiuto per sviluppare al meglio le sue potenzialità e speriamo che trovi presto adozione. Per Ikea si cerca una famiglia di persone adulte (non è adatto a famiglie con bambini) residenti in una casa con giardino, consapevoli che ci vorrà qualche tempo per far sì che Ikea si fidi di loro e li accompagni in passeggiata nel mondo esterno. Ikea si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.