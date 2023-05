Adotta un cane dal canile di Cagliari: vi presentiamo Cesio

ADOTTA DAL CANILE DI CAGLIARI

Oggi presentiamo Cesio uno straordinario cucciolone di 9 mesi, affettuoso con le persone.

Adozioni Canile comunale di Cagliari

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile municipale di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30 della mattina. Si invitano gli interessati a fissare preventivamente un appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonando al numero 070.677 8115.

Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili del portale istituzionale (link più sotto).

Cesio è un giovane meticcio maschio di taglia media di circa 9 mesi, entrato in canile insieme ai due fratelli Hiro e Nagasaki a fine Gennaio 2023, in buone condizioni di salute. Cesio è il cucciolone più timido dei 3, al suo arrivo stava nascosto in fondo al box ed evitava ogni contatto con gli operatori. Nel giro di qualche settimana Cesio ha lasciato da parte la diffidenza e attualmente accoglie festosamente gli operatori che lo accompagnano nelle aree sgambamento e che si occupano quotidianamente di lui. Esattamente come i fratelli anche Cesio è un abile saltatore, da fermo salta due metri e bisogna prestare attenzione all’altezza delle recinzioni dei posti in cui viene custodito o liberato per correre, è indispensabile che sia presente una barriera anti evasione. Anche Cesio è molto vorace e difende la sua ciotola del cibo dall’avvicinamento di Hiro che condivide il box con lui; al pari dei fratelli dimostra di avere buone attitudini come cane da guardia e avverte celermente con poderosi abbai di ogni passaggio di persona o cane estraneo in prossimità del suo box. Cesio è il più indipendente dei tre, è affettuoso con persone ma meno collaborativo rispetto a Hiro e Nagasaki, apprezza fare escursioni nelle aree verdi e richiede meno di interagire e giocare con gli operatori rispetto agli altri due. Le passeggiate al guinzaglio al momento sono un problema perché Cesio patisce molto la limitazione data dal guinzaglio e si rifiuta di camminare, imparerà ad accettare la cosa con il tempo. Cesio non ha esperienza della vita in contesto urbano e per lui si cerca adozione in una famiglia residente in casa con giardino o contesto rurale ben recintato (eventuali animali da cortile andranno adeguatamente custoditi visto che insegue e cerca di afferrare i piccioni, comportamento che potrebbe ripresentare con oche, galline, conigli e simili), non ha attualmente le competenze per andare a vivere in città in un appartamento situato in condominio. Cesio si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip.