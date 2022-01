Adotta un cane dal canile di Cagliari: ecco Pegasa, affettuosa meticcia di un anno

” METICCIA DI 1 ANNO MOLTO AFFETTUOSA, ALLA RICERCA DI COCCOLE “

Pegasa è una meticcia di taglia media, femmina sterilizzata di circa 1 anno, entrata in canile a maggio 2021 in seguito a uno sgombero effettuato dalle forze dell’ordine in un campo rom che hanno portato all’ingresso in canile di 8 cani. Passata la diffidenza della prima giornata in canile, Pegasa si è rivelata molto affettuosa con le persone che si occupano di lei, cerca spesso l’interazione e salta addosso per chiedere di essere accarezzata. Pegasa è vorace, spesso difende la ciotola del cibo dall’avvicinamento dei compagni di box; atteggiamento che non ha mai manifestato verso gli operatori. In canile Pegasa cerca di predare i piccioni, probabilmente nel suo trascorso da randagia andava in giro a cacciare piccole prede. Pegasa sta imparando ad andare al guinzaglio, ma questa attività non le risulta ancora particolarmente piacevole. Per Pegasa si cerca una famiglia di persone adulte o anziane, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato che la accompagnino progressivamente alla scoperta del mondo cittadino della quale presumibilmente non ha nessuna conoscenza. Pegasa è compatibile con altri cani ma non è testata con gatti e altri animali (che probabilmente tenderebbe a predare visto l’atteggiamento dimostrato nei confronti dei piccioni occasionalmente incontrati in canile). Pegasa si cede in adozione sterilizzata, vaccinata e in possesso di microchip.