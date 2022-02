Adotta un cane dal canile di Cagliari: Birra, giovane meticcia aspetta l’amore di una famiglia

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI: ” BIRRA GIOVANE METICCIA DI SPINONE, ASPETTA L’ AMORE DI UNA VERA FAMIGLIA.” Birra è una meticcia di spinone di circa due anni, femmina sterilizzata, trovata vagante priva di microchip a Settembre 2021. Birra era in buone condizioni di salute, socievole con cani e persone, già abituata all’utilizzo del guinzaglio ed è quindi molto probabile che si trattasse di un cane di proprietà che nessuno ha finora reclamato. Birra apprezza la vita all’aperto, da brava derivata di Spinone le sue attività preferite sono le perlustrazioni del territorio alla ricerca di tracce odorose interessanti o piccole prede. Con gli altri cani è paziente e molto equilibrata, non si mette mai in competizione per il cibo ed evita le discussioni con i compagni di box. Birra non è troppo espansiva, le coccole le piacciono ma in determinati momenti (alle coccole dedica il tempo dentro al box, quando si trova al prato preferisce correre, annusare, esplorare e torna con fatica al richiamo). Birra è una cagna moderatamente indipendente, per lei si cerca una famiglia di persone giovani o adulte ma dinamiche, disposte a farle fare la giusta attività fisica quotidiana in aree verdi (la passeggiatina sotto casa per il giro dell’isolato non è sufficiente), residenti in appartamento, casa con giardino o contesto rurale ben recintato. Birra va d’accordo con gli altri cani ed è solitamente tollerante anche con questi più provocatori, non è testata con altri animali. Birra si cede in adozione vaccinata, sterilizzata e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it