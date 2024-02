Addio Carlotta, lutto cittadino a Gergei durante i funerali della giornalista 35enne

Gergei in lutto per la morte di Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset, 35 anni, deceduta in seguito a una grave malattia due giorni fa: oggi, per tutta la durata dei funerali, lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia. Si svolgeranno a Milano le esequie di Carlotta, amata e stimata da tutta la redazione per la quale lavorava, lei che da Milano era entrata nel cuore di tutti gli italiani con i suoi servizi e inchieste, anche scomode, ma senza mai indietreggiare di un passo. Non perdeva occasione per ricordare la sua terra, la Sardegna, che piange per la prematura scomparsa della professionista. E a Gergei, dove risiedono i genitori, durante i funerali, è stato proclamato il lutto cittadino. A darne notizia è il sindaco Rossano Zedda: “Nonostante la sua giovane età ha avuto tante soddisfazioni e raggiunto tanti traguardi, come la brillante carriera da giornalista che l’ha vista protagonista in diverse trasmissioni nazionali. Era una Donna con la

D maiuscola sempre con un sorriso incantevole e una grande voglia di vivere. All’immenso vuoto che lascia per la sua scomparsa si aggiunge il dolore di una famiglia, di cui lei era motivo di orgoglio e di vita.

Tutta la comunità di Gergei partecipa commossa al lutto di Ignazio e Orazina proclamando il lutto cittadino durante la celebrazione dei funerali che si terranno a Milano”.